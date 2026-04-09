So schnell sinken die Preise an den Tankstellen

Mit 1. April trat die sogenannte Spritpreisbremse in Kraft, um Diesel und Benzin für den Endkunden günstiger zu machen. Dafür müssen Verkäufer von Diesel B7 und Euro-Super E10 auf fünf Cent Marge verzichten. Ein Tropfen auf den heißen Stein angesichts der extrem gestiegenen Kosten für Treibstoff.