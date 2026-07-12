Mit diesen Tipps im Gym richtig durchstarten

Wer zum ersten Mal ein Fitnessstudio betritt, steht oft vor einer überwältigenden Auswahl an Geräten, Übungen und Trainingsmethoden. Viele greifen einfach drauflos zu Hanteln oder setzen sich an irgendeine Maschine. Genau darin liegt laut dem St. Pöltner Fitnesscoach Lukas Grigorescu aber bereits einer der größten Fehler, wie er im neuen Teil der Fitness-Serie der „Krone NÖ“ erklärt.