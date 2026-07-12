Mit diesen Tipps im Gym richtig durchstarten

Viele Menschen trainieren regelmäßig im Fitnessstudio, bleiben bei ihren Fortschritten aber hinter den Möglichkeiten zurück. Fitnesscoach Lukas Grigorescu erklärt, welche Fehler besonders häufig passieren, warum ein Trainingsplan Gold wert ist und weshalb weniger Gewicht oft mehr Erfolg bringt.
Wer zum ersten Mal ein Fitnessstudio betritt, steht oft vor einer überwältigenden Auswahl an Geräten, Übungen und Trainingsmethoden. Viele greifen einfach drauflos zu Hanteln oder setzen sich an irgendeine Maschine. Genau darin liegt laut dem St. Pöltner Fitnesscoach Lukas Grigorescu aber bereits einer der größten Fehler, wie er im neuen Teil der Fitness-Serie der „Krone NÖ“ erklärt.
Der Ski-Vergleich
„Kein Mensch kommt auf die Idee, ohne Erfahrung gleich eine schwarze Skipiste hinunterzufahren“, sagt der Trainer. Im Fitnessstudio sei die Hemmschwelle dagegen oft deutlich geringer. Dabei könne falsches Training nicht nur Fortschritte bremsen, sondern auch das Verletzungsrisiko erhöhen.
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