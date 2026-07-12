Fluch besiegt: Giants wollen jetzt den Titel!

Die Grazer Footballer machten im Halbfinale der AFL mit Prag kurzen Prozess und zogen aus der goldenen Stadt mit einem beeindruckenden 41:6-Sieg ab. Damit stehen die Giants erstmals seit zehn Jahren wieder in der Austrian Bowl, wo es am 25. Juli gegen die Danube Dragons um den Meistertitel geht.
Verflixt und zugenäht! Der Anfang ließ nichts Gutes ahnen. Denn keine sechs Minuten waren gespielt, da jubelte Prag schon über den ersten Touchdown. Der „Halbfinal-Fluch“ bei den Grazer Giants, für die in den letzten drei Jahren stets im Semifinale Endstation gewesen war, schien wieder zuzuschlagen.
Es gibt keinen Favoriten, im Finale kann alles passieren. Ab Dienstag gilt unsere ganze Konzentration der Austrian Bowl. Noch haben wir nichts gewonnen.“
Giants-Sportchef Christoph Kipperer
Doch die Footballer schüttelten den Fehlstart in der goldenen Stadt ab wie ein lästiges Insekt und drehten – auch dank zweier Interceptions – bis zur Pause das Spiel (17:6). In der Tonart ging es weiter. Die Giants ließen den Tschechen, die seit Ende April kein Spiel mehr verloren hatten, nicht den Funken einer Chance. Nicht umsonst sind die Steirer das beste Team der AFL, was Interceptions betrifft. Spätestens nach der Dritten war der Käs’ für die Giants gegessen, führten sie mit 31:6. Am Ende zertrümmerten die Grazer die Hausherren mit 41:6.
„Wir haben eine starke Teamleistung gezeigt, sowohl was die Offensive als auch die Defensive betrifft. Seit der Niederlage gegen die Dragons Ende Mai sind wir stetig besser geworden. Jetzt wird der Mannschaftsbus zum Partybus, das haben sich unsere Spieler auch redlich verdient“, strahlte Giants-Sportchef Christoph Kipperer.
Die Grazer haben vor der Saison alles richtig gemacht. Das Vertrauen, mit Bastian Steinmair auf einen österreichischen Quarterback zu setzen, machte sich bezahlt. „Basti machte einen guten Job. Das funktioniert aber nur, weil die Österreicher um ihn herum ebenfalls abliefern“, so Kipperer.
In der Austrian Bowl am 25. Juli in der Südstadt greifen die Mannen von Chefcoach Stefan Pokorny gegen Titelverteidiger Danube Dragons nach dem ersten Meistertitel seit 2008. Kipperer: „Es gibt keinen Favoriten, im Finale kann alles passieren. Ab Dienstag gilt unsere ganze Konzentration der Austrian Bowl. Noch haben wir nichts gewonnen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.