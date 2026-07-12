Fluch besiegt: Giants wollen jetzt den Titel!

Doch die Footballer schüttelten den Fehlstart in der goldenen Stadt ab wie ein lästiges Insekt und drehten – auch dank zweier Interceptions – bis zur Pause das Spiel (17:6). In der Tonart ging es weiter. Die Giants ließen den Tschechen, die seit Ende April kein Spiel mehr verloren hatten, nicht den Funken einer Chance. Nicht umsonst sind die Steirer das beste Team der AFL, was Interceptions betrifft. Spätestens nach der Dritten war der Käs’ für die Giants gegessen, führten sie mit 31:6. Am Ende zertrümmerten die Grazer die Hausherren mit 41:6.