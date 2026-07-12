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Endlich Austrian Bowl

Fluch besiegt: Giants wollen jetzt den Titel!

Sport-Mix
12.07.2026 19:06
Geschafft! Die Grazer Giants stehen erstmals nach zehn Jahren wieder in der Austrian Bowl.
Geschafft! Die Grazer Giants stehen erstmals nach zehn Jahren wieder in der Austrian Bowl.(Bild: GEPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Die Grazer Footballer machten im Halbfinale der AFL mit Prag kurzen Prozess und zogen aus der goldenen Stadt mit einem beeindruckenden 41:6-Sieg ab. Damit stehen die Giants erstmals seit zehn Jahren wieder in der Austrian Bowl, wo es am 25. Juli gegen die Danube Dragons um den Meistertitel geht.

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Verflixt und zugenäht! Der Anfang ließ nichts Gutes ahnen. Denn keine sechs Minuten waren gespielt, da jubelte Prag schon über den ersten Touchdown. Der „Halbfinal-Fluch“ bei den Grazer Giants, für die in den letzten drei Jahren stets im Semifinale Endstation gewesen war, schien wieder zuzuschlagen.

Zitat Icon

Es gibt keinen Favoriten, im Finale kann alles passieren. Ab Dienstag gilt unsere ganze Konzentration der Austrian Bowl. Noch haben wir nichts gewonnen.“

Giants-Sportchef Christoph Kipperer

Doch die Footballer schüttelten den Fehlstart in der goldenen Stadt ab wie ein lästiges Insekt und drehten – auch dank zweier Interceptions – bis zur Pause das Spiel (17:6). In der Tonart ging es weiter. Die Giants ließen den Tschechen, die seit Ende April kein Spiel mehr verloren hatten, nicht den Funken einer Chance. Nicht umsonst sind die Steirer das beste Team der AFL, was Interceptions betrifft. Spätestens nach der Dritten war der Käs’ für die Giants gegessen, führten sie mit 31:6. Am Ende zertrümmerten die Grazer die Hausherren mit 41:6.

Zu stark! Die Grazer Giants waren nicht zu fassen und zogen gegen Prag souverän ins AFL-Finale ...
Zu stark! Die Grazer Giants waren nicht zu fassen und zogen gegen Prag souverän ins AFL-Finale ein.(Bild: GEPA)

„Wir haben eine starke Teamleistung gezeigt, sowohl was die Offensive als auch die Defensive betrifft. Seit der Niederlage gegen die Dragons Ende Mai sind wir stetig besser geworden. Jetzt wird der Mannschaftsbus zum Partybus, das haben sich unsere Spieler auch redlich verdient“, strahlte Giants-Sportchef Christoph Kipperer.

Giants-Sportchef Christoph Kipperer ist stolz auf sein Team.
Giants-Sportchef Christoph Kipperer ist stolz auf sein Team.(Bild: GEPA)

Die Grazer haben vor der Saison alles richtig gemacht. Das Vertrauen, mit Bastian Steinmair auf einen österreichischen Quarterback zu setzen, machte sich bezahlt. „Basti machte einen guten Job. Das funktioniert aber nur, weil die Österreicher um ihn herum ebenfalls abliefern“, so Kipperer.

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In der Austrian Bowl am 25. Juli in der Südstadt greifen die Mannen von Chefcoach Stefan Pokorny gegen Titelverteidiger Danube Dragons nach dem ersten Meistertitel seit 2008. Kipperer: „Es gibt keinen Favoriten, im Finale kann alles passieren. Ab Dienstag gilt unsere ganze Konzentration der Austrian Bowl. Noch haben wir nichts gewonnen.“

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