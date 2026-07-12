„Mein großes Ziel ist eine geeinte Fankurve“

„Krone“: Wie nehmen Sie die Stimmung im und rund um den Klub wahr?

GAK-Präsident Rene Ziesler: Im Klub ist sie sehr gut. Ich finde, dass speziell am Anfang der Transferphase die sportliche Leitung ihre Hausaufgaben erfüllt und sehr gute Transfers gemacht hat. Und mit jedem Transfer wird die Stimmung besser und die Vorfreude größer. Ich finde schon, dass eine gewisse Aufbruchsstimmung herrscht. Rund um den Klub wird leider aufgrund der Kurventhematik viel diskutiert.