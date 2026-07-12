Terrorangst nach Waffenfund in Pariser Vorstadt

Die Untersuchung der Pariser Anti-Terrorstaatsanwaltschaft läuft laut Berichten wegen des Verdachts auf Bildung einer terroristischen Vereinigung zur Vorbereitung von Straftaten gegen das Leben oder die körperliche Unversehrtheit sowie wegen des Transports, Besitzes und Erwerbs von bestimmten Waffen im Zusammenhang mit einer terroristischen Unternehmung. „Wir kennen die Motive noch nicht“, sagte Nuñez im Sender BFMTV. Auch die verantwortlichen Personen seien noch nicht identifiziert. Die Ermittlungen würden laufen, so der Minister.