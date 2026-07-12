Camper machten trotz Abbau weiter ordentlich Party

Aber nicht jeder muss sein Zelt wieder mitnehmen: Heuer konnten auch erstmals bereits aufgebaute Zelte am Gelände gebucht werden. Die Nachfrage nach einem Campingplatz beim Festival war so hoch wie noch nie zuvor. Stark gefragt war heuer auch der liegen gebliebene Müll auf den Wiesen. Pfandsammler witterten dort die große Chance – und auch das Geld – und suchten am Platz nach liegen gebliebenen Flaschen und Dosen.