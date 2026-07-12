Dutzende Tote bei Feuer in Bar in Thailand

Es ist nicht das erste Mal, dass Feuertragödien in Thailand für Schlagzeilen sorgen: 2022 starben 14 Menschen bei einem Brand in einer Bar im Osten des Landes. Bei Silvesterfeierlichkeiten am 1. Jänner 2009 wurden sogar 66 Personen während eines Feuers in einem Nachtklub in Bangkok getötet und mehr als 200 verletzt. Das Feuer wurde offenbar durch ein Feuerwerk in einem geschlossenen Raum ausgelöst.