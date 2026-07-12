Alarm in Bangkok
Dutzende Tote bei Feuer in Bar in Thailand
Ein verheerender Großbrand in einem Lokal in der thailändischen Hauptstadt Bangkok sind mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. In Videoaufnahmen ist zu sehen, wie heftige Flammen aus der Eingangstür schlagen, während Menschen versuchen, dem Inferno zu entkommen.
Der Nachrichtenagentur AP zufolge brach das Feuer in der Nacht auf Montag (Ortszeit) aus. In dem Lokal spielten sich wilde Szenen ab, wie Videos vom Schauplatz zeigten: Das Feuer schoss regelrecht aus der Tür, während Menschen noch aus dem Pub flüchteten.
Brandursache gibt noch Rätsel auf
Die Feuerwehr brauchte eine halbe Stunde, um das Inferno zu bekämpfen. Der thailändische Premierminister Anutin Charnvirakul teilte Reportern vor Ort mit, dass 27 Menschen ums Leben gekommen und zahlreiche weitere ins Krankenhaus gebracht worden seien. Die Brandursache werde noch untersucht.
Es ist nicht das erste Mal, dass Feuertragödien in Thailand für Schlagzeilen sorgen: 2022 starben 14 Menschen bei einem Brand in einer Bar im Osten des Landes. Bei Silvesterfeierlichkeiten am 1. Jänner 2009 wurden sogar 66 Personen während eines Feuers in einem Nachtklub in Bangkok getötet und mehr als 200 verletzt. Das Feuer wurde offenbar durch ein Feuerwerk in einem geschlossenen Raum ausgelöst.
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