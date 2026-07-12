Dieser Cup-Held ist mittlerweile auf Jobsuche

Der Wiener Angelo Gattermayer köpfelte den WAC im Mai 2025 zum historischen Coup. Nach Vetragsende trennten sich die Wege, hält sich der Flügelspieler im Camp der arbeitslosen Fußballer fit. Noch! „Die Gespräche mit den Vereinen sind schon sehr konkret.“
Der Fußball und die Schnelllebigkeit. Vor knapp 14 Monaten war Angelo Gattermayer noch der umjubelte Held, köpfelte er den WAC im Cupfinale gegen Hartberg vor 20.500 Fans im Wörthersee-Stadion zum 1:0-Sieg. Und jetzt? Alles auf Null. Nach Vertragsende in Kärnten hält sich der 24-Jährige beim Camp der arbeitslosen Fußballer der Younion im ÖFB-Campus in der Seestadt fit.
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