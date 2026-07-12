Tour de France: Van der Poel gewann Hitze-Etappe

Ex-Weltmeister Mathieu van der Poel hat die verkürzte Hitze-Etappe der 113. Tour de France im Zentralmassiv gewonnen. Der Klassikerspezialist setzte sich nach 154,6 Kilometern zwischen Malemort und Ussel im Sprint einer Ausreißergruppe vor Tobias Halland Johannessen (NOR) und Tom Pidcock (GBR) durch. Für den 31-jährigen Niederländer ist es der dritte Etappensieg bei der Tour.
Das Teilstück war wegen der hohen Temperaturen um rund 30 Kilometer verkürzt worden – ein Novum in der langen Geschichte der Rundfahrt.
Temperaturen von fast 40 Grad!
Für das Département Corrèze war die Hitze-Alarmstufe Rot ausgerufen worden. Es herrschten Temperaturen von fast 40 Grad.
Pogacar weiter im Gelben Trikot
Gesamtleader Tadej Pogacar rollte als Elfter nur sechs Sekunden hinter van der Poel ins Ziel und verteidigte das Gelbe Trikot erfolgreich. Sein Vorsprung auf Verfolger Jonas Vingegaard beträgt weiterhin 2:42 Minuten. Felix Großschartner belegte auf der neunten Etappe mit 27 Sekunden Rückstand Rang 39.
Montag Ruhetag
Am Montag gibt es für die Fahrer den ersten Ruhetag. Dann geht es am Dienstag im Zentralmassiv weiter. Am französischen Nationalfeiertag sind zwischen Aurillac und Le Lioran 3800 Höhenmeter und zwei Bergwertungen der ersten Kategorie zu überwinden.
9. Tour-de-France-Etappe Malemort – Ussel (155,5 km):
1. Mathieu Van Der Poel (NED) Alpecin 3:27:51 Std. – 2. Tobias Halland Johannessen (NOR) Uno-X – 3. Thomas Pidcock (GBR) Q36.5, alle gleiche Zeit. Weiter: 39. Felix Großschartner (AUT) UAE +27 Sek. – 104. Marco Haller (AUT) Tudor +17:24 Min.
Gesamtwertung: 1. Tadej Pogacar (SLO) UAE 32:17:04 Std. – 2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma +2:42 Min. – 3. Isaac del Toro (MEX) UAE +3:27. Weiter: 38. Großschartner +44:29 Min. – 173. Haller +2:18:51 Std.
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