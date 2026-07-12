Tour de France: Van der Poel gewann Hitze-Etappe

Ex-Weltmeister Mathieu van der Poel hat die verkürzte Hitze-Etappe der 113. Tour de France im Zentralmassiv gewonnen. Der Klassikerspezialist setzte sich nach 154,6 Kilometern zwischen Malemort und Ussel im Sprint einer Ausreißergruppe vor Tobias Halland Johannessen (NOR) und Tom Pidcock (GBR) durch. Für den 31-jährigen Niederländer ist es der dritte Etappensieg bei der Tour.