Wirtshaus hoch über Wien schließt nach 50 Jahren

Im nächsten Frühjahr soll das Wirtshaus wiedereröffnet werden. Es wird kolportiert, dass es sich bei den Nachfolgern um die Betreiber des „Steirerstöckls“, das sich am Rande des Pötzleinsdorfer Schlossparks befindet, handelt. Die neuen Besitzer würden bereit an der Ausarbeitung eines neuen Konzepts arbeiten.