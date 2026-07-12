Wirtshaus hoch über Wien schließt nach 50 Jahren

Nach einem halben Jahrhundert hat ein Traditions-Wirtshaus am beliebten Ausflugsziel Am Himmel für immer geschlossen: Das Lokal „Häuserl am Himmel“ nahe dem Cobenzl ist seit ein paar Wochen Geschichte.
„Super urig und total wienerisch“ – so lautete nur eine von vielen positiven Rezensionen über das kulinarische Kleinod an der Himmelstraße in Döbling. Die moderaten Preise, der gemütliche Gastgarten und die bodenständige Hausmannskost begeisterten viele Gäste.
Doch der Inhaber Wolfgang Wagner hat das kultige Wirtshaus in bester Lage nun aufgegeben. Um einen niedrigen sechsstelligen Betrag soll es laut „Kurier“ inseriert gewesen sein. Der Grund für den niedrigen Kaufpreis: Das Lokal steht auf einem Pachtgrund der Stadt.
Impressionen vom Kult-Wirtshaus:
Neue Besitzer wollen alten Charme beibehalten
Ein neuer Besitzer hat sich schon für das Ausflugslokal gefunden. Dieser will den Charme des Wirtshauses offenbar bewahren: Es soll mit „bodenständiger, klassischer, österreichischer Küche“ weitergeführt werden, wie Katharina Wiser von der Forstverwaltung MA 49 der Zeitung verriet.
Im nächsten Frühjahr soll das Wirtshaus wiedereröffnet werden. Es wird kolportiert, dass es sich bei den Nachfolgern um die Betreiber des „Steirerstöckls“, das sich am Rande des Pötzleinsdorfer Schlossparks befindet, handelt. Die neuen Besitzer würden bereit an der Ausarbeitung eines neuen Konzepts arbeiten.
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