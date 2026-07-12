Rosenkranz kann sich seine Abwahl vorstellen

„Ich bin kein Diktator“

Weniger Distanz zeigte Rosenkranz beim Begriff „Remigration“. Dass er als Nationalratspräsident keine Ordnungsrufe für diesen Begriff austeile, wird von den Regierungsparteien und den Grünen scharf kritisiert. Der Nationalratspräsident begündet seinen Zugang so: Das Wort stamme aus der Wissenschaft, werde seit den 1960er-Jahren verwendet und dürfe nicht einer politischen Gruppe überlassen werden. „Ich weigere mich intellektuell, dass eine kleine Gruppe dieses Wort als Kampfbegriff besetzen kann und niemand dieses Wort mehr sagen darf.“ Die FPÖ verwende den Begriff in seiner ursprünglichen Bedeutung.