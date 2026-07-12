Lebensrettung per Telefon, Schüsse, bizarre Fragen

Ein „eher ruhiger“ Nachmittag bedeutet für Wiens Berufsrettung Notrufe im Minutentakt für die Notfalldisponenten in ihren Hightech-Cockpits am anderen Ende der Leitung. Die „Krone“ hat mitgehört, weiß jetzt, dass Telefonieren dabei das Leichteste ist, und warum scheinbar unnütze Fragen gestellt werden.
Rund 90 Mal pro Stunde läutet das Telefon, und Anrufer hören zuerst immer: „Berufsrettung Wien Notruf. Wo genau ist der Notfallort?“ Für Höflichkeiten ist keine Zeit, denn jede Sekunde zählt – auch wenn dieser Nachmittag laut Leitstellen-Chef Patrick Glaninger „eher ruhig“ ist. Aber hinter jedem Läuten kann sich jedes erdenkliche Notfallszenario verbergen. Die hoch konzentrierte Anspannung steht jedem hier ins Gesicht geschrieben.
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