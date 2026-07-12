Lebensrettung per Telefon, Schüsse, bizarre Fragen

Rund 90 Mal pro Stunde läutet das Telefon, und Anrufer hören zuerst immer: „Berufsrettung Wien Notruf. Wo genau ist der Notfallort?“ Für Höflichkeiten ist keine Zeit, denn jede Sekunde zählt – auch wenn dieser Nachmittag laut Leitstellen-Chef Patrick Glaninger „eher ruhig“ ist. Aber hinter jedem Läuten kann sich jedes erdenkliche Notfallszenario verbergen. Die hoch konzentrierte Anspannung steht jedem hier ins Gesicht geschrieben.