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Wiens Notrufzentrale

Lebensrettung per Telefon, Schüsse, bizarre Fragen

Wien
12.07.2026 18:52
Manche Notfalldisponenten der Wiener Berufsrettung nutzen Headsets, Rene Öhler bevorzugt den ...
Manche Notfalldisponenten der Wiener Berufsrettung nutzen Headsets, Rene Öhler bevorzugt den Telefonhörer: „Manchmal beginnt ein Notruf mit Schreien, da kann ich ihn dann ein wenig weghalten.“(Bild: Wiener Berufsrettung / Daniel Melcher)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Ein „eher ruhiger“ Nachmittag bedeutet für Wiens Berufsrettung Notrufe im Minutentakt für die Notfalldisponenten in ihren Hightech-Cockpits am anderen Ende der Leitung. Die „Krone“ hat mitgehört, weiß jetzt, dass Telefonieren dabei das Leichteste ist, und warum scheinbar unnütze Fragen gestellt werden.

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Rund 90 Mal pro Stunde läutet das Telefon, und Anrufer hören zuerst immer: „Berufsrettung Wien Notruf. Wo genau ist der Notfallort?“ Für Höflichkeiten ist keine Zeit, denn jede Sekunde zählt – auch wenn dieser Nachmittag laut Leitstellen-Chef Patrick Glaninger „eher ruhig“ ist. Aber hinter jedem Läuten kann sich jedes erdenkliche Notfallszenario verbergen. Die hoch konzentrierte Anspannung steht jedem hier ins Gesicht geschrieben.

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