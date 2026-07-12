Dieser Kronzeuge will Albaniens Regierung stürzen

Die unter dem Begriff Flamingo-Revolution bekannt gewordenen Proteste in Albanien erregen seit Wochen weltweit Aufmerksamkeit. Begonnen hat es als Umweltbewegung gegen ein Luxus-Ferienresort im Naturschutzgebiet an der Küste Albaniens. Mittlerweile sind es die heftigsten Demonstrationen, die der Balkanstaat je erlebt hat.