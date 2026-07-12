Englands WM-Held mit verbalem Konter gegen Tuchel



Am Mittwoch braucht England Bellingham gegen Argentinien

Tuchel hatte in der Vergangenheit einmal über Bellingham gesagt: „Wenn er lächelt, gewinnt er alle. Aber manchmal sieht man die Wut, man sieht den Hunger und das Feuer und das kommt auf eine Weise heraus, die etwas abstoßend sein kann – zum Beispiel für meine Mutter, wenn sie vor dem Fernseher sitzt.“ Tuchel stellte die Sache klar, relativierte das Wort abstoßend. Letzten November hatte es dann nach einer Auswechslung von Bellingham Diskussionen gegeben, ehe dieser nun nach dem 2:1 über Norwegen laut gegen den Trainer „brüllte.“ Dies wird sicher noch einige unangenehme Fragen zur Beziehung der beiden nach sich ziehen, aber klar ist: Mit bereits sechs Toren wird Bellingham am Mittwoch (21 Uhr) im Halbfinale gegen Argentinien in der Startelf stehen. England braucht ihn.