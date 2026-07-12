Pensionist (60) fackelte Grundstück fast ab

Mit Benzin wollte ein Pensionist in Pöllau ein Erdwespennest ausräuchern. Das Vorhaben ging gewaltig daneben.
Beim Ausräuchern eines Erdwespennestes soll Samstagnachmittag ein 60-Jähriger in Pöllau in der Steiermark (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) seine hölzerne Gartenhütte samt 150 Quadratmeter Wiese und Gestrüpp abgefackelt haben. Der Mann hatte dazu Benzin verwendet. Als er den Treibstoff anzündete, geriet das Feuer außer Kontrolle. Die alarmierte Feuerwehr Pöllau löschte den Brand rasch. Durch die Flammen wurden weder Menschen noch Tiere verletzt, berichtete die Polizei.
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