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80 Jahre Care-Pakete

Wie die US-Hilfslieferungen Leben veränderten

Geschichte - Österreichs Historie
12.07.2026 18:29
Jede und jeder Siebente in Österreich profitierte von Cares Hilfslieferungen. Ein Paket enthielt ...
Jede und jeder Siebente in Österreich profitierte von Cares Hilfslieferungen. Ein Paket enthielt rund 40.000 Kilokalorien.(Bild: Care)
Porträt von Robert Gafgo
Von Robert Gafgo

Nach dem Zweiten Weltkrieg retten die Pakete der US-Organisation Care Menschen in ganz Europa vor dem Hunger. Vor 80 Jahren kamen die ersten Hilfslieferungen nach Österreich. Zwei Zeitzeugen erinnern sich an ihre Pakete und die kleinen Wunder, die diese mit sich brachten.

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Am 19. Juli 1946 trafen die ersten Care-Pakete in Österreich ein. Achtzig Jahre später erinnern sich Zeitzeugen an die kleinen Wunder, die durch die Auslandshilfe in ihr Leben traten.

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