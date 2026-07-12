Drama auf Straßenfest
Autofahrer fuhr in Chile in Menschenmenge – 6 Tote
Von krone.at
Unfassbares Drama in Chile: Während Menschen auf einem Straßenfest feierten, verlor ein Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und raste in die Menge. Er tötete dabei mehrere Menschen.
Der tragische Vorfall ereignete sich in der Stadt Viña del Mar westlich der Hauptstadt Santiago. Warum der Autofahrer die Kontrolle über den weißen Kleinwagen verlor, ist noch völlig unklar – die Polizei hat Ermittlungen dazu eingeleitet.
Polizei führte Alkoholtest durch
Laut Polizeiangaben wurden mindestens sechs Menschen getötet. Sieben weitere Menschen seien ebenfalls angefahren und verletzt worden. Der Fahrer sei festgenommen worden, bei ihm werde ein Alkoholtest vorgenommen, teilte der Polizeivertreter weiter mit.
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