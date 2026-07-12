Souverän! Lilli Tagger stürmt in Athen-Hauptbewerb

Nach einiger Niederlagen in der Vergangenheit hat sich ÖTV-Jungstar Lilli Tagger mit einem Erfolgserlebnis zurückgemeldet. Die 18-Jährige qualifizierte sich am Sonntag souverän für den Hauptbewerb des WTA-250-Turniers von Athen.
Die Osttirolerin setzte sich in der zweiten Qualifikationsrunde gegen die US-Amerikanerin Madison Sieg 6:0,6:3 durch. Ein Sieg reichte der ÖTV-Akteurin, da sie als topgesetzte Spielerin zum Auftakt ein Freilos hatte.
Kein Erfolgserlebnis gab es beim ATP250-Event in Umag für Lukas Neumayer, der in der 2. Quali-Runde dem Deutschen Marko Topo 6:7(7),5:7 unterlag.
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