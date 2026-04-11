Was hat Frühjahrsmüdigkeit mit Ernährung zu tun?

Rhythmus nach der Zeitumstellung wiederfinden

Nach der Umstellung auf die Sommerzeit hilft es, dem Körper wieder klare Zeiten zu geben: regelmäßig essen, möglichst zur gleichen Zeit schlafen gehen und tagsüber Licht tanken. Das unterstützt die innere Uhr bei der Anpassung. „Nicht zu viel Essen macht müde, sondern das falsche Timing.“

Bewegung als Energie-Booster nutzen

Auch wenn es Überwindung kostet: Ein Spaziergang, frische Luft oder leichte Bewegung helfen oft schneller aus dem Tief als der nächste Kaffee. Bewegung bringt den Kreislauf in Schwung und wirkt direkt auf das Energiegefühl. Wer müde ist, braucht Bewegung und nicht mehr Ruhe.