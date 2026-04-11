Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ausgelaugt, erschöpft

Was hat Frühjahrsmüdigkeit mit Ernährung zu tun?

Ernährung & Wohlfühlgewicht
11.04.2026 16:00
Wenn Sie frühjahrsmüde sind, achten Sie auch auf das richtige Essen.
Wenn Sie frühjahrsmüde sind, achten Sie auch auf das richtige Essen.(Bild: RossandHelen photographers)
Porträt von Karin Rohrer-Schausberger
Von Karin Rohrer-Schausberger

Der Frühling ist da, und wir fühlen uns oft müde und antriebslos. Meist liegt es an der Zeitumstellung und der Anpassung des Körpers, aber nicht nur. Was auch dahinterstecken kann und welche Energiebooster uns wieder fit und aktiv machen, erklärt Abnehmcoach Ursula Vybiral. 

0 Kommentare

Viele fühlen sich genau jetzt müde, schwer und antriebslos. Die Konzentration lässt nach, der Kreislauf spielt verrückt, und statt Energie ist oft eher Trägheit da. Ein Grund dafür liegt in der Anpassung im Körper selbst. Mehr Licht verändert den Hormonhaushalt, der Kreislauf passt sich an. Dazu kommt für viele noch ein zusätzlicher Faktor: die Umstellung auf die Sommerzeit.

Mini-Jetlag durch Zeitumstellung
Eine Stunde weniger Schlaf klingt nach wenig, wird vom Körper aber oft deutlich gespürt. Der gewohnte Rhythmus gerät durcheinander, man ist abends später müde, morgens schwerer wach, und genau diese Verschiebung kann sich über Tage oder sogar Wochen ziehen. Gerade in Kombination mit der ohnehin stattfindenden Umstellung im Frühling verstärkt das bei vielen das Gefühl von Müdigkeit und Erschöpfung.

Zitat Icon

Um im Alltag wieder Energie aufzubauen, braucht es keine radikale Umstellung. Oft reichen kleine Anpassungen, die dem Körper wieder mehr Stabilität geben.

Ursula Vybiral, „easy eating“

Bild: Eva Manhart

Doch nicht alles lässt sich auf die Uhr oder die Jahreszeit schieben. Ein entscheidender Teil liegt im Alltag und damit auch in der Ernährung. Gerade nach dem Winter sind viele Gewohnheiten noch präsent: schwerere Mahlzeiten, weniger Bewegung, unregelmäßiges Essen. Gleichzeitig entsteht oft der Wunsch, jetzt „leichter zu essen“ oder vielleicht sogar bewusst weniger zu essen. Genau hier entsteht häufig ein Ungleichgewicht.

Geben Sie dem Körper, was er braucht!
Viele essen tagsüber zu wenig, zu unregelmäßig oder das Falsche und wundern sich dann über Müdigkeit, Konzentrationsprobleme oder Heißhunger am Nachmittag. Der Körper bekommt nicht das, was er braucht, um stabil Energie zu liefern. Stattdessen schwankt der Blutzucker stärker, die Leistungsfähigkeit sinkt, und es entsteht genau dieses typische Gefühl von „ich komme heute nicht richtig in die Gänge“.

Weniger Sättigung durch Snacken
Ein weiterer Punkt ist das sogenannte Nebenbei-Essen. Schnell ein Kaffee, dazu ein kleiner Snack, später vielleicht noch etwas Süßes, aber keine echte Mahlzeit und schon gar keine Struktur. Das führt oft dazu, dass zwar Energie aufgenommen wird, aber keine echte Sättigung entsteht. Der Körper bleibt in einer Art Dauerunruhe, statt in stabile Phasen von Energie und Ruhe zu kommen.

Auf den Blutzuckerspiegel achten
Auch die Zusammensetzung der Mahlzeiten spielt eine Rolle. Wenn diese sehr kohlenhydratlastig sind und wenig Eiweiß, Fett oder Ballaststoffe enthalten, steigt der Blutzucker schnell an und fällt ebenso schnell wieder ab. Genau das verstärkt Müdigkeit und Leistungstiefs. Was viele überrascht: Gerade in Phasen, in denen man sich müde fühlt, hilft es oft nicht, weniger zu essen, sondern besser und strukturierter zu essen.

Regelmäßige Mahlzeiten
Der Körper braucht klare Signale. Regelmäßige Mahlzeiten, die wirklich sättigen, helfen ihm, Energie gleichmäßiger bereitzustellen. Gute Mahlzeiten bestehen nicht nur aus „leicht“, sondern aus einer sinnvollen Kombination: Eiweiß, hochwertige Kohlenhydrate, gesunde Fette, Ballaststoffe und ausreichend Volumen. Genau das sorgt dafür, dass Energie nicht nur kurz da ist, sondern bleibt.

Lesen Sie auch:
Wer Gewicht verlieren will, muss regelmäßig essen.
Krone Plus Logo
Schlankschlemmen
Schneller abnehmen – und das ganz ohne Diät!
04.03.2026
Krone Plus Logo
Fasten ohne zu hungern
So werden Sie mit Detox schneller schlank
25.02.2026
Richtig schlank werden
Warum „gesund essen“ oft das Gegenteil bewirkt
15.03.2026

Laufen Sie der Müdigkeit davon
Auch Bewegung spielt eine wichtige Rolle. Gerade bei Frühjahrsmüdigkeit ist Bewegung oft das, worauf man am wenigsten Lust hat und gleichzeitig genau das, was am meisten hilft. Frische Luft, Tageslicht und leichte Aktivität bringen den Kreislauf in Schwung und unterstützen den Körper bei der Umstellung, auch nach der Zeitumstellung.

Tipps
Was kann helfen, um wieder stark durchzustarten

Regelmäßige Mahlzeiten statt Dauer-Snacken
Der Körper braucht klare Essphasen und klare Pausen. Drei gute Mahlzeiten am Tag bringen mehr Energie als viele kleine Snacks zwischendurch. Sie sorgen für echte Sättigung und stabilere Energie. „Stabile Mahlzeiten bringen mehr Energie als ständiges Snacken.“

Mahlzeiten, die wirklich tragen
Eine gute Mahlzeit besteht nicht nur aus schnellen Kohlenhydraten. Eiweiß, gesunde Fette und Ballaststoffe helfen, den Blutzucker stabil zu halten und länger leistungsfähig zu bleiben.

Nicht „weniger essen“, sondern ausgewogener essen
Gerade im Frühling entsteht oft der Druck, leichter oder weniger zu essen. Müdigkeit ist aber häufig ein Zeichen dafür, dass dem Körper etwas fehlt – nicht, dass er zu viel bekommt.

Rhythmus nach der Zeitumstellung wiederfinden
Nach der Umstellung auf die Sommerzeit hilft es, dem Körper wieder klare Zeiten zu geben: regelmäßig essen, möglichst zur gleichen Zeit schlafen gehen und tagsüber Licht tanken. Das unterstützt die innere Uhr bei der Anpassung. „Nicht zu viel Essen macht müde, sondern das falsche Timing.“

Bewegung als Energie-Booster nutzen
Auch wenn es Überwindung kostet: Ein Spaziergang, frische Luft oder leichte Bewegung helfen oft schneller aus dem Tief als der nächste Kaffee. Bewegung bringt den Kreislauf in Schwung und wirkt direkt auf das Energiegefühl. Wer müde ist, braucht Bewegung und nicht mehr Ruhe.

Frühjahrsmüdigkeit ist also selten nur ein „Problem des Körpers“. Sie ist oft ein Zusammenspiel aus Umstellung, Schlaf, Gewohnheiten und Alltag. Und genau deshalb lässt sich auch etwas daran verändern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ernährung & Wohlfühlgewicht
11.04.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Unsichtbare Gefahr
Hauptschlagader-Riss erkennen und richtig handeln
Migräne
Wenn der Kopf Alarm schlägt: Was Betroffenen hilft
Unfruchtbarkeit
Wenn der Traum vom Kind zur Herausforderung wird
Herzgesundheit
Risiko senken: Was Ihr Cholesterin wirklich verrät
Werbung
WERBUNG
MS: Ein JA zur Schwangerschaft
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
107.574 mal gelesen
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Gericht
Afghanische Familien müssen Österreich verlassen
105.201 mal gelesen
Auch eine alleinerziehende Mutter blitzte beim VwGH ab (Symbolbild).
Österreich
Betrug über ID Austria: So zockten Täter Finanz ab
78.750 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sichergestelltes Betrügergeld nach einer Razzia im März 2026.
Innenpolitik
Kickl soll zu Ostern mit FlixBus in Ukraine reisen
2421 mal kommentiert
Die Freiheitlichen hatten sich darüber echauffiert, dass die Ukrainer auf Steuerzahler-Kosten ...
Wirtschaft
Energieschock: Experten fordern härteres Sparpaket
1312 mal kommentiert
Laut WIFO-Chef Gabriel Felbermayr fehlen Milliarden – Österreich steht damit neuerlich vor einem ...
Außenpolitik
Sind Orbáns Tage gezählt? Das sagen die Umfragen
1250 mal kommentiert
Orbán kämpft aktuell um sein politisches Überleben.
Mehr Ernährung & Wohlfühlgewicht
Ausgelaugt, erschöpft
Was hat Frühjahrsmüdigkeit mit Ernährung zu tun?
Krone Plus Logo
Fleisch oder Gemüse?
Warum vegane Ernährung immer noch so polarisiert
Krone Plus Logo
Süße Täuschung
Smoothies: Vorsicht vor der Fruchtzuckerfalle!
Genuss trotz Fasten
Fisch am Karfreitag – vom Feiertag zum Ritual
Hungern bringt nichts
Endlich schlank! Tricksen Sie den Jo-Jo-Effekt aus

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf