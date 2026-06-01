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Spätes Eigentor

Deutschland gewinnt auch den zweiten Finnen-Test

Fußball International
01.06.2026 12:32
Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann
Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Am Sonntagabend hatte sich Deutschlands Nationalmannschaft mit einem Testspiel gegen Finnland für die WM warm geschossen, um tags darauf ein weiteres Mal gegen die Truppe von Jacob Friis anzutreten. Ein Torfest wie am Vorabend blieb zwar aus, dennoch durfte die DFB-Truppe erneut einen Sieg bejubeln ...

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Er wolle vor allem den Spielern, die in der Mainzer Mewa Arena nicht zum Einsatz gekommen waren, die eine oder andere Spielminute geben, erklärte Nagelsmann nach dem 4:0-Erfolg am Sonntagabend. 

In zwei Halbzeiten a 25 Minuten durften Alexander Nübel, Waldemar Anton, Antonio Rüdiger, Malick Thiaw, David Raum, Leon Goretzka, Pascal Groß, Angelo Stiller, Leroy Sane, Jamie Leweling und Nick Woltemade von Beginn an ran. 

Im Tor setzte Nagelsmann auf Nübel, in der zweiten Halbzeit übernahm Jonas Urbig im Kasten.
Im Tor setzte Nagelsmann auf Nübel, in der zweiten Halbzeit übernahm Jonas Urbig im Kasten.(Bild: AFP/APA/Tobias SCHWARZ)

Eigentor kurz vor Schluss
Jubeln durften unsere Nachbarn diesmal allerdings erst wenige Augenblicke vor dem Schlusspfiff. Nach einer Ecke lenkte Finnlands Doni Arifi den Ball unglücklich in den eigenen Kasten – 1:0 für Schwarz-Rot-Gold, es sollte der einzige Treffer der Partie bleiben. 

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Für Deutschland war das Finnen-Double der vorletzte Test vor WM-Start, am Samstag steht noch ein Freundschaftsspiel mit den USA auf dem Programm.

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