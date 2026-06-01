Schweden: Ruf nach Handy-Abstinenz für Eltern

Bildschirmfreie Zonen

Die Gesundheitsbehörde rief Eltern zudem auf, bildschirmfreie Zonen auszurufen, etwa das Schlafzimmer oder den Esstisch. „Kinder werden nicht nur dadurch beeinflusst, was Erwachsene sagen, sondern auch dadurch, was sie tun“, erklärte die Psychiaterin Helena Frielingsdorf. „Deshalb können kleine Änderungen in der täglichen Routine einen großen Unterschied sowohl in der Gegenwart als auch bei den künftigen Gewohnheiten von Kindern bewirken.“