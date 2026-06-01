Appell der Behörde
Schweden: Ruf nach Handy-Abstinenz für Eltern
Handy-Abstinenz für Eltern wird nun in Schweden in den Blickpunkt gerückt: Die Gesundheitsbehörde ruft dazu auf den Gebrauch einzuschränken und bildschirmfreie Zonen zu schaffen.
„Legen Sie Ihr Telefon weg, wenn Sie mit ihrem Kind zusammen sind. Nutzen Sie es nur, wenn Sie es brauchen, oder nutzen Sie es gemeinsam“, erklärte die schwedische Behörde am Montag.
Studien zeigten, dass die Handy-Nutzung von Eltern sich negativ auf deren Interaktion mit dem Nachwuchs auswirke. Kinder von Eltern, die viel vor dem Bildschirm hingen, entwickelten zudem häufig ein ähnliches Verhalten, hieß es weiter.
Bildschirmfreie Zonen
Die Gesundheitsbehörde rief Eltern zudem auf, bildschirmfreie Zonen auszurufen, etwa das Schlafzimmer oder den Esstisch. „Kinder werden nicht nur dadurch beeinflusst, was Erwachsene sagen, sondern auch dadurch, was sie tun“, erklärte die Psychiaterin Helena Frielingsdorf. „Deshalb können kleine Änderungen in der täglichen Routine einen großen Unterschied sowohl in der Gegenwart als auch bei den künftigen Gewohnheiten von Kindern bewirken.“
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