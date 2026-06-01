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Unwetterfolgen

Boot musste aus Fuschlsee geborgen werden

Salzburg
01.06.2026 13:00
Komplett unter Wasser stand das Boot.
Komplett unter Wasser stand das Boot.(Bild: Wasserrettung)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Vielerorts hieß es am Sonntagnachmittag „Land unter“, nachdem das Gewitter gewütet hatte. Am Fuschlsee kenterte ein befestigtes Segelboot und musste aufwendig geborgen werden.

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Die Wasserrettung und die Freiwilligen Feuerwehr Fuschl am See kümmerten sich um das Boot. Drei Rettungstaucher fixierten Hebeballone am gesunkenen Bootsrumpf, wodurch das Boot an die Wasseroberfläche gehoben wurde. 

Mittels Pumpen musste das Wasser entfernt werden.
Mittels Pumpen musste das Wasser entfernt werden.(Bild: Wasserrettung)
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Sobald das Boot an der Oberfläche war, pumpten die Einsatzkräfte das Boot mithilfe von Feuerwehrpumpen komplett aus. Das Boot wurde anschließend ans Ufer abgeschleppt.

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