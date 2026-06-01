Boot musste aus Fuschlsee geborgen werden

Vielerorts hieß es am Sonntagnachmittag „Land unter“, nachdem das Gewitter gewütet hatte. Am Fuschlsee kenterte ein befestigtes Segelboot und musste aufwendig geborgen werden.
Die Wasserrettung und die Freiwilligen Feuerwehr Fuschl am See kümmerten sich um das Boot. Drei Rettungstaucher fixierten Hebeballone am gesunkenen Bootsrumpf, wodurch das Boot an die Wasseroberfläche gehoben wurde.
Sobald das Boot an der Oberfläche war, pumpten die Einsatzkräfte das Boot mithilfe von Feuerwehrpumpen komplett aus. Das Boot wurde anschließend ans Ufer abgeschleppt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.