ORF-Belegschaft schickt Stiftungsrat „Hilfspakete“

„Von Entsendern emanzipieren“

Die Stiftungsräte „sollen sich von ihren Entsendern emanzipieren und so abstimmen, wie es das Gesetz verlangt – unabhängig und weisungsfrei“, so die Forderung. „Denn es geht um eine Entscheidung, die nicht der Politik dient, sondern dem ORF, seinem öffentlich-rechtlichen Auftrag und damit den Menschen in Österreich“, heißt es von der Initiative in einer Aussendung. Mit ihrem Online-Protest gegen politische Einflussnahme sorgten die Hunderten ORF-Mitarbeiter, die sich der Initiative #mituns anschlossen, bereits vergangenen Monat für Aufsehen.