Österreichs Firmen mit Rekord-Exporten auf Amazon

EU als Hauptmarkt und lokale Aktionen

Der EU-Binnenmarkt ist für die Firmen entscheidend. 83 Prozent des Exportvolumens (533 Mio. Euro) wurden innerhalb der EU erzielt.

Zur Unterstützung investierte Amazon 2025 rund 265 Mio. Euro in Österreich und senkte die Gebühren für Verkäufer. Um heimische Produkte sichtbarer zu machen, gibt es bis 2. Juni einen Pop-up-Store in der Wiener Mariahilfer Straße 117. Dort präsentieren über 60 heimische Firmen ihre Waren. Auch Toni Polster unterstützt die Sichtbarkeit heimischer Produkte in seinem eigenen Shop.