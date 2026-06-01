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Tausende Euro teuer!

Geissens: Ihr Mega-Geschenk für Ralf Schumacher

Society International
01.06.2026 13:27
Ralf Schumacher und Étienne Schumacher gaben sich am 30. Mai im Partnerlook im Rathaus in ...
Ralf Schumacher und Étienne Schumacher gaben sich am 30. Mai im Partnerlook im Rathaus in Saint-Tropez das Jawort: Hier das erste Hochzeitsfoto!(Bild: Sky)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Was schenkt man einem Millionär zur Hochzeit? Genau diese Frage stellten sich offenbar auch Robert und Carmen Geiss, als sie zur Traumhochzeit von Ralf Schumacher und seinem langjährigen Partner Étienne Bousquet-Cassagne eingeladen wurden. Die Antwort: ein Geschenk, das nicht nur riesig ist, sondern auch mehrere Tausend Euro gekostet haben soll.

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Am vergangenen Wochenende gaben sich der ehemalige Formel-1-Star Ralf Schumacher und der Franzose Étienne Bousquet-Cassagne im Kreise von Familie, Freunden und prominenten Gästen das Jawort. Mit dabei waren natürlich auch die Geissens, die seit Jahren eng mit Schumacher befreundet sind.

XXL-Kunstwerk als Hochzeitsüberraschung
Für den besonderen Anlass ließen sich Carmen und Robert etwas ganz Persönliches einfallen. Statt Luxus-Uhr, Schmuck oder Sportwagen überreichten sie dem Brautpaar ein riesiges Kunstwerk des bekannten Künstlers Sharyar Azhdari.

Das monumentale Porträt zeigt Ralf Schumacher und Étienne gemeinsam und wurde speziell für die Hochzeit angefertigt. In einem auf Instagram veröffentlichten Video ist zu sehen, wie das Paar das in schwarze Folie verpackte Geschenk auspackt.

Bereits die Größe des Kunstwerks sorgte für Aufsehen. Robert Geiss verriet scherzhaft, dass das Bild weder in seinen Lamborghini noch in seinen Ferrari gepasst habe.

Mehrere Tausend Euro für das Hochzeitsgeschenk
Besonders bemerkenswert: Carmen und Robert Geiss waren nicht nur Auftraggeber, sondern wirkten aktiv an der Gestaltung des Kunstwerks mit. Künstler Sharyar Azhdari erklärte, dass die TV-Millionäre eigene Ideen eingebracht und bei Farbgestaltung, Stil und Motiv mitentschieden hätten.

„Wir wollten etwas Persönliches schenken“, erklärte Carmen Geiss bei der Übergabe.

Wie RTL berichtet, hatte das außergewöhnliche Präsent seinen Preis. Für das maßgeschneiderte XXL-Kunstwerk mussten die Geissens offenbar tief in die Tasche greifen. Der Wert des Gemäldes soll sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Für Ralf Schumacher und seinen frisch angetrauten Ehemann dürfte der emotionale Wert allerdings noch größer sein. Das Geschenk erinnert nicht nur an ihren besonderen Tag, sondern auch an die langjährige Freundschaft mit Deutschlands bekanntester Millionärsfamilie.

Traumhochzeit mit prominenten Gästen
Die Hochzeit von Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne zählt schon jetzt zu den Society-Highlights des Jahres. Zahlreiche prominente Gäste feierten gemeinsam mit dem Paar und sorgten für glamouröse Bilder in den sozialen Netzwerken.

Die Feierlichkeiten wurden von Sky für eine Doku begleitet. Die ersten beiden Episoden sind bereits online. Die exklusive Hochzeitsepisode mit Einblicken in die emotionalsten Momente ist ab dem 6. Juni exklusiv bei Sky und dem Streamingdienst Sky X zu sehen.

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Mit ihrem außergewöhnlichen Kunstgeschenk haben die Geissens dabei einmal mehr bewiesen, dass sie nicht nur Luxus lieben, sondern auch wissen, wie man bei einer Promi-Hochzeit für Gesprächsstoff sorgt.

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