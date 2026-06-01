Geissens: Ihr Mega-Geschenk für Ralf Schumacher

Traumhochzeit mit prominenten Gästen

Die Hochzeit von Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne zählt schon jetzt zu den Society-Highlights des Jahres. Zahlreiche prominente Gäste feierten gemeinsam mit dem Paar und sorgten für glamouröse Bilder in den sozialen Netzwerken.

Die Feierlichkeiten wurden von Sky für eine Doku begleitet. Die ersten beiden Episoden sind bereits online. Die exklusive Hochzeitsepisode mit Einblicken in die emotionalsten Momente ist ab dem 6. Juni exklusiv bei Sky und dem Streamingdienst Sky X zu sehen.