Netanyahu und Katz lassen Beirut angreifen

Netanyahu und Katz haben neue Angriffe auf „terroristische Ziele der Hisbollah“ in Beiruts Vororten angekündigt. Diese gelten als Hochburg der Terrormiliz, sind aber auch dicht bewohnt. Seit Mitte April offiziell eine Waffenruhe verkündet wurde, griff Israels Armee dort seltener an. Dabei soll es sich laut Berichten um eine Forderung der US-Regierung handeln. Diese habe nun aber grünes Licht für neue Attacken gegeben, berichteten US-Regierungsvertreterinnen und -vertreter. „Wenn es im Norden keine Ruhe gibt, wird es auch in Beirut keine Ruhe geben“, sagte Katz. Die Hisbollah könne nicht israelische Orte und Israelis angreifen, während ihr Hauptquartier in Beirut verschont bleibe, sagte Netanyahu.