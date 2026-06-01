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Windsurf-Großereignis

Der alte Mann und der Attersee: 85-Jähriger bei EM

Sport-Mix
01.06.2026 12:30
Heinz Häußler war mit 85 der älteste EM-Teilnehmer.
Heinz Häußler war mit 85 der älteste EM-Teilnehmer.(Bild: Ernst Brandstetter)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Beim Großereignis am Attersee (Oberösterreich) gewann Christoph Sieber seine Klasse. Der Olympiasieger war mit 55 Jahren aber bei der Europameisterschaft der Windsurfer LT bei Weitem nicht der älteste Starter ...

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Bereits am frühen Sonntagnachmittag wäre am Attersee die vom UYCA organisierte EM der Windsurfer LT – der bis 2004 olympischen Mistralklasse – eigentlich bereits entschieden gewesen. Aufgrund eines durch ein Unwetter verursachten Stromausfalls konnten die Ergebnisse aber nicht berechnet und die Sieger somit noch nicht verkündet werden.

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