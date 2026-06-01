Der alte Mann und der Attersee: 85-Jähriger bei EM

Bereits am frühen Sonntagnachmittag wäre am Attersee die vom UYCA organisierte EM der Windsurfer LT – der bis 2004 olympischen Mistralklasse – eigentlich bereits entschieden gewesen. Aufgrund eines durch ein Unwetter verursachten Stromausfalls konnten die Ergebnisse aber nicht berechnet und die Sieger somit noch nicht verkündet werden.