Neun Häuser zerstört
Bombe aus Zweitem Weltkrieg explodierte – Tote
Von krone.at
Schrecklicher Vorfall in Indonesien: Bei einer heftigen Explosion sind fünf Menschen ums Leben gekommen – verursacht von einer aus dem Zweiten Weltkrieg stammenden Bombe.
Fast 20 weitere Menschen wurden nach Polizeiangaben vom Montag verletzt, als die Bombe unter einem auf Pfählen errichteten Haus in einem Fischerdorf in der Region Papua detonierte. Neun Wohnhäuser wurden zerstört.
Offenbar sei eine Bombe oder eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg explodiert, sagte Polizeisprecher Cahyo Sukarnito.
Video: Die Explosion hat die Einheimischen in Angst und Schrecken versetzt
Während des Zweiten Weltkriegs war Indonesien Schauplatz heftiger Kämpfe zwischen den japanischen Besatzern im damaligen Niederländisch-Ostindien und den Alliierten.
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrowAbspielen
closeSchließen
expand_moreAufklappen
Loading...
replay_10Vorige 10 Sekunden
skip_previousZum Vorigen Wechseln
play_arrowAbspielen
skip_nextZum Nächsten Wechseln
forward_10Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
commentJetzt kommentieren
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.