Heimische Super-Drohne soll künftig U-Boote jagen

Im Fokus: U-Boot-Bekämpfung soll aus der Entfernung und ohne den Einsatz von menschlichem Leben stattfinden. Anstatt ein teures Kriegsschiff mit seiner Besatzung direkt über eine vermutete U-Boot-Position zu manövrieren und es so dem feindlichen Waffenfeuer auszusetzen, übernimmt die Drohne die riskante Arbeit. Der S-300 kann Sonarsysteme und Bojen aus sicherer Entfernung präzise im Zielgebiet absetzen. Dies verändert die Risikolage fundamental und erweitert die Reichweite, in der eine Marineeinheit operieren kann, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.