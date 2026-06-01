„Angst im eigenen Land“: Fühlen Sie sich sicher?

Auch Tage nach der Veröffentlichung schlägt die neueste Folge des „Krone“-Podcasts „Message, Macht, Medien“ hohe Wellen. Schlagerstar Melissa Naschenweng hatte sich über das zunehmend schlechter werdende Sicherheitsgefühl in Österreich geäußert, was nicht nur in der Politik, sondern auch im „Krone“-Forum für rege Diskussionen gesorgt hat. Wie sicher fühlen Sie sich noch in Österreich?
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig reagierte in einer Stellungnahme auf die Aussagen Naschenwengs mit einem Bekenntnis zu mehr Polizeipräsenz und einer erneuten Forderung nach einem flächendeckenden Waffenverbot für ganz Wien.
„Als würde man einem Einbrecher sagen, er soll bitte nicht einbrechen“
Gerade diese Forderung stößt vielen Lesern im Forum allerdings sauer auf. Seit Jahren sind die Waffenverbotszonen bereits Thema, das Sicherheitsempfinden hat sich für die meisten jedoch kaum verbessert. Viele User sprechen von klassischer Symptombekämpfung anstelle von tiefgreifenderen Maßnahmen.
„Nicht bei Schönwetter und ohne Bodyguards!“
Doch nicht nur im Großraum Wien scheint sich das Sicherheitsempfinden zum Negativen zu wenden. Auch in den ländlicheren Regionen berichten viele Leser von einer Verschlechterung der Zustände. Mehrmals tritt eine simple Forderung in den Vordergrund: „Liebe Politik, nehmt die rosarote Brille ab und seht euch die Zustände an den Brennpunkten persönlich an!“.
„Es gibt immer Anlässe, sich in großen Städten zu fürchten“
Nicht für alle hat sich die Sicherheitslage in den heimischen Städten verschlechtert. Einige Stimmen verweisen auf die Kriminalitätsraten in anderen europäischen Großstädten. Wien sei im internationalen Vergleich immer noch wahnsinnig sicher, Ballungszentren seien allerdings immer Hotspot für Kriminalität.
Wie haben Sie die Debatte rund um das Interview Naschenwengs erlebt? Hat sich Ihr persönliches Sicherheitsempfinden in den vergangenen Jahren verschlechtert? Welche Ansätze aus der Politik empfinden Sie als sinnvoll, welche Maßnahmen würden Sie sich noch wünschen?
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.