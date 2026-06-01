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„Angst im eigenen Land“: Fühlen Sie sich sicher?

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01.06.2026 13:39
Verstärkte Polizeipräsenz soll das Sicherheitsempfinden wieder verbessern. Die Polizei ist ...
Verstärkte Polizeipräsenz soll das Sicherheitsempfinden wieder verbessern. Die Polizei ist personell allerdings bereits am absoluten Limit.(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

Auch Tage nach der Veröffentlichung schlägt die neueste Folge des „Krone“-Podcasts „Message, Macht, Medien“ hohe Wellen. Schlagerstar Melissa Naschenweng hatte sich über das zunehmend schlechter werdende Sicherheitsgefühl in Österreich geäußert, was nicht nur in der Politik, sondern auch im „Krone“-Forum für rege Diskussionen gesorgt hat. Wie sicher fühlen Sie sich noch in Österreich?

0 Kommentare

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig reagierte in einer Stellungnahme auf die Aussagen Naschenwengs mit einem Bekenntnis zu mehr Polizeipräsenz und einer erneuten Forderung nach einem flächendeckenden Waffenverbot für ganz Wien.

„Als würde man einem Einbrecher sagen, er soll bitte nicht einbrechen“
Gerade diese Forderung stößt vielen Lesern im Forum allerdings sauer auf. Seit Jahren sind die Waffenverbotszonen bereits Thema, das Sicherheitsempfinden hat sich für die meisten jedoch kaum verbessert. Viele User sprechen von klassischer Symptombekämpfung anstelle von tiefgreifenderen Maßnahmen.

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Steiermark8
Wenn Politik nur auf Symptombekämpfung setzt, ohne die Ursachen anzugehen, verschiebt man das Problem oft nur – und finanziert dauerhaft teure Kontrollmaßnahmen aus öffentlichen Mitteln.
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hausverstand71
Kriminelle sind kriminell, weil sie sich eben NICHT an Verbote oder Gesetze halten. Ein Waffenverbot ist so, als würde man einem Einbrecher sagen, er soll bitte nicht einbrechen. Politiker sind weit weit weg von der Realität.
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„Nicht bei Schönwetter und ohne Bodyguards!“
Doch nicht nur im Großraum Wien scheint sich das Sicherheitsempfinden zum Negativen zu wenden. Auch in den ländlicheren Regionen berichten viele Leser von einer Verschlechterung der Zustände. Mehrmals tritt eine simple Forderung in den Vordergrund: „Liebe Politik, nehmt die rosarote Brille ab und seht euch die Zustände an den Brennpunkten persönlich an!“.

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Tiroler6060
Früher war am Land die Haustüre unversperrt wenn man am Feld war und es ist nichts passiert. Heutzutage werden die Handkassen in den Bauernlädchen samt Waren gestohlen oder die Automaten aufgebrochen.
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mikey-67
Liebe Politiker, nehmt bitte die rosarote Brille ab und geht mit offenen Augen durch die speziell durch 5 teilbaren Bezirke ! Und nicht bei Schönwetter, zu den wirklich unangenehmen Zeiten, ohne große mediale Vorankündigung und ohne Bodyguards ...
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„Es gibt immer Anlässe, sich in großen Städten zu fürchten“
Nicht für alle hat sich die Sicherheitslage in den heimischen Städten verschlechtert. Einige Stimmen verweisen auf die Kriminalitätsraten in anderen europäischen Großstädten. Wien sei im internationalen Vergleich immer noch wahnsinnig sicher, Ballungszentren seien allerdings immer Hotspot für Kriminalität.

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einWiener
Es gibt wie in jeder größeren Stadt Bereiche die man bei Nacht meiden sollte als Frau, überhaupt wenn man alleine unterwegs ist !
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8647
In den Städten war es schon immer gefährlich, vor allem in den sogenannten Arbeiterbezirken. Fr. Naschenweng sollte sich aufs Singen konzentrieren und von der Politik die Finger lassen.
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Lillith73
In einer Großstadt wäre ich auch vor 30 Jahren nicht allein nächtens unterwegs gewesen.
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Wie haben Sie die Debatte rund um das Interview Naschenwengs erlebt? Hat sich Ihr persönliches Sicherheitsempfinden in den vergangenen Jahren verschlechtert? Welche Ansätze aus der Politik empfinden Sie als sinnvoll, welche Maßnahmen würden Sie sich noch wünschen?

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