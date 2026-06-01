„Angst im eigenen Land“: Fühlen Sie sich sicher?



„Es gibt immer Anlässe, sich in großen Städten zu fürchten“

Nicht für alle hat sich die Sicherheitslage in den heimischen Städten verschlechtert. Einige Stimmen verweisen auf die Kriminalitätsraten in anderen europäischen Großstädten. Wien sei im internationalen Vergleich immer noch wahnsinnig sicher, Ballungszentren seien allerdings immer Hotspot für Kriminalität.



