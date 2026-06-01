Diese Orte hatten die meisten Hitzetage im Mai

Der Mai war in diesem Jahr ungewöhnlich trocken und heiß. An 46 Messstationen wurden neue Rekorde bei den Hitzetagen verzeichnet. Der Temperaturrekord lag bei 33,3 Grad in Lienz in Osttirol, wie die Geosphere Austria berichtete.
Dort wurde auch der Mai-Spitzenwert an Hitzetagen aus 2001 überboten. Damals waren drei Hitzetage gezählt worden, in diesem Jahr wurden in Lienz acht Tage mit mindestens 30 Grad registriert. Auch in Bregenz und Eisenstadt wurde der bisherige Höchstwert an Hitzetagen im Mai übertroffen. Ein Hitzetag oder Tropentag ist die meteorologisch-klimatologische Bezeichnung für Tage, an denen die Tageshöchsttemperatur mindestens 30 Grad Celsius erreicht. Er wird herangezogen, um das Klima eines Ortes und Hitzewellen zu beurteilen.
Seit 2011 verlief der Mai laut den Meteorologinnen und Meteorologen nicht mehr so sonnig wie in diesem Jahr. Bundesweit gab es um 26 Prozent mehr Sonnenstunden als im Klimamittel 1991 bis 2020. Der Vormonat war der fünftsonnigste Mai der Messgeschichte. Besonders viele Sonnenstunden gab es in Vorarlberg, in Tirol nördlich des Inns und in höheren Lagen, in Salzburg nördlich der Salzach, in Oberösterreich, im westlichen Niederösterreich und in weiten Teilen der Steiermark.
Nach den beiden extrem trockenen Monaten März und April gab es laut Geosphere Austria auch im Mai deutlich zu wenig Niederschlag. Es sei vor allem im Flachgau, Innviertel, im Wiener Becken und im Nordburgenland sehr trocken geblieben. In diesen Regionen fiel um die Hälfte bis zwei Drittel weniger Regen im Vergleich zum langjährigen Mittel von 1991 bis 2020. Vergleichsweise kaum trocken war es in Unterkärnten, der West- und Oststeiermark sowie im Südburgenland.
In dieser Woche sind die Temperaturen in Österreich vergleichsweise niedriger. Immer wieder ist mit regionalen Regenfällen zu rechnen. Am sonnigsten gestalten sich wohl der Dienstag und Donnerstag.
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