Diese Orte hatten die meisten Hitzetage im Mai

Dort wurde auch der Mai-Spitzenwert an Hitzetagen aus 2001 überboten. Damals waren drei Hitzetage gezählt worden, in diesem Jahr wurden in Lienz acht Tage mit mindestens 30 Grad registriert. Auch in Bregenz und Eisenstadt wurde der bisherige Höchstwert an Hitzetagen im Mai übertroffen. Ein Hitzetag oder Tropentag ist die meteorologisch-klimatologische Bezeichnung für Tage, an denen die Tageshöchsttemperatur mindestens 30 Grad Celsius erreicht. Er wird herangezogen, um das Klima eines Ortes und Hitzewellen zu beurteilen.