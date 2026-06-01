Notruf gewählt
Papagei in Karlsruhe rief Feuerwehr auf den Plan
Von krone.at
Vermeintliche Hilferufe haben im deutschen Karlsruhe einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein Passant hatte den Notruf gewählt. Vor Ort stellte sich dann aber heraus, dass die Geräusche, die er gehört hatte, von einem Papagei stammten.
Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag. Als ein Passant die Rufe hörte, rief er den Notruf, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte gelangten schließlich mithilfe einer Leiter und über ein geöffnetes Fenster in die betroffene Wohnung im ersten Stock.
Dort war die Überraschung wohl groß: Die Feuerwehrleute fanden keinen Menschen in einer Notsituation vor, sondern eine ältere Bewohnerin, die unverletzt und wohlauf war. Für die vermeintlichen Hilferufe war ihr Haustier, ein Papagei, verantwortlich.
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