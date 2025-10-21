Kindersitztest: Sogar ein Maxi-Cosi durchgefallen!

Der ÖAMTC hatte aufgrund dieser gravierenden Sicherheitsmängel bereits im Vorfeld auf die schlechten Ergebnisse hingewiesen. „Zusätzlich wurde beim Chipolino-Sitz das Flammschutzmittel TCPP nachgewiesen, das im Verdacht steht, krebserregend zu sein“, so Kerbl weiter. Auch der Maxi-Cosi Nomad Plus erhielt ein „nicht genügend“, da er den Schadstoff PFOA in einer Konzentration enthält, die über dem in der EU-Verordnung 2020/784 festgelegten Grenzwert liegt.