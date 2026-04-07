KI-Boom beschert Samsung historischen Rekordgewinn

Dies ist nahezu dreimal so hoch wie die bisherige Bestmarke aus dem vierten Quartal 2025 und etwa achtmal so viel wie im Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen verdiente zudem in den ersten drei Monaten des Jahres mehr als im Gesamtjahr 2025. Der Umsatz habe im Auftaktquartal um 68 Prozent auf 77 Milliarden Euro zugelegt.