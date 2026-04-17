Saison endet für Rossi mit Pleite gegen Edmonton

Marco Rossi hat seine NHL-Saison mit der erwarteten Niederlage abgeschlossen. Der Vorarlberger Stürmer unterlag zum Abschluss des Grunddurchgangs in der National Hockey League mit Vancouver den Edmonton Oilers 1:6. Die Oilers sicherten sich mit dem Kantersieg gegen das Ligaschlusslicht noch Platz zwei in der Pacific Division. Rossi beendete eine verletzungsgeplagte Saison, in der er von Minnesota nach Vancouver gewechselt war, mit 12 Toren und 23 Assists in 50 Spielen.