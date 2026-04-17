Pkw geriet in Brand: 21-Jähriger in Lebensgefahr

Freitagfrüh wurde ein 21-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Hartl (Steiermark) schwer verletzt. Er kam mit seinem Pkw von der Straße ab und prallte gegen diverse Hindernisse. Das Fahrzeug fing anschließend Feuer. Der junge Mann erlitt lebensbedrohliche Verbrennungen.
Freitagfrüh kam es in Hartl (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger war auf der LB 54 mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen. Grund dafür dürfte überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein. Der Pkw prallte gegen mehrere Begrenzungspflöcke, Verkehrszeichen und einen Baum, bevor er schließlich nach rund 150 Metern im Wald zum Stillstand kam.
Lebensbedrohliche Verbrennungen
In der Folge geriet das Fahrzeug in Brand und brannte vollständig aus. Der Lenker konnte sich selbst aus dem Wrack befreien, erlitt jedoch lebensgefährliche Brandverletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz gebracht werden.
Ein Zeuge beobachtete den Unfall und leistete Erste Hilfe. Er konnte mit einem Feuerlöscher eine Ausbreitung des Brandes verhindern. Ein Zweitbeteiligter ist nach aktuellem Ermittlungsstand auszuschließen.
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