Pkw geriet in Brand: 21-Jähriger in Lebensgefahr

Freitagfrüh kam es in Hartl (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger war auf der LB 54 mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen. Grund dafür dürfte überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein. Der Pkw prallte gegen mehrere Begrenzungspflöcke, Verkehrszeichen und einen Baum, bevor er schließlich nach rund 150 Metern im Wald zum Stillstand kam.