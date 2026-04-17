Genial! Fritz Strobl singt für Herzog und Polster

Da brandete plötzlich lautstarker Jubel auf, als Moderator Michael Fally niemand geringeren als „The Cat“ auf die Bühne bat. Ja, Allzeit-Ski-Held Fritz Strobl ließ sich den dritten Tour-Stop von der „Krone“-Show mit Andi Herzog und Toni Polster in Hallein nicht entgehen, nahm in der ersten Reihe Platz und fand sich im Rahmen einer Coca-Cola-Special-Challenge flugs auf der Bühne wieder. Und wie sehr er doch das Spiel mit dem Rampenlicht versteht! Tatsächlich griff „The Cat“, Abfahrtsolympiasieger 1998, zum Mikrofon und grub, begleitet von der Tour-Band um Pete Art, seinen Kult-Hit „Mozart der Mausefalle“ aus und schmetterte den Refrain in die Weite der Perner Insel. Ganz stark! Die Zuseher waren begeistert, sehen Sie hier: