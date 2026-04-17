Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mozart der Mausefalle

Genial! Fritz Strobl singt für Herzog und Polster

Fußball National
17.04.2026 10:54
Fritz Strobl griff zum Mikrofon, Andi Herzog und Toni Polster waren begeistert.
Fritz Strobl griff zum Mikrofon, Andi Herzog und Toni Polster waren begeistert.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der „Mozart der Mausefalle“ ist zurück! Tatsächlich, Olympiasieger und Kitzbühel-Rekordhalter griff am Mittwoch im Rahmen der kultigen Herzog-Polster-Show auf der Bühne kurzerhand zum Mikrofon und intonierte seine legendäre „Scheib‘n“ vom „Mozart der Mausefalle“ (siehe Video unten).

0 Kommentare

Da brandete plötzlich lautstarker Jubel auf, als Moderator Michael Fally niemand geringeren als „The Cat“ auf die Bühne bat. Ja, Allzeit-Ski-Held Fritz Strobl ließ sich den dritten Tour-Stop von der „Krone“-Show mit Andi Herzog und Toni Polster in Hallein nicht entgehen, nahm in der ersten Reihe Platz und fand sich im Rahmen einer Coca-Cola-Special-Challenge flugs auf der Bühne wieder. Und wie sehr er doch das Spiel mit dem Rampenlicht versteht! Tatsächlich griff „The Cat“, Abfahrtsolympiasieger 1998, zum Mikrofon und grub, begleitet von der Tour-Band um Pete Art, seinen Kult-Hit „Mozart der Mausefalle“ aus und schmetterte den Refrain in die Weite der Perner Insel. Ganz stark! Die Zuseher waren begeistert, sehen Sie hier:

+2
Fotos

Überhaupt war auch die dritte Auflage unserer Bühnenshow mit den beiden Kultkickern ein voller Erfolg: Wuchteln am Fließband, Top-Livemusik, Gewinnspiele, hisotirsches Video- und Foto-Material, begeisterte Zuschauer – und ganz viel Lust auf mehr.

(Bild: Andreas Tröster)

Zwei weitere Tour-Stationen
Und diese können wir stillen – die nächsten Stationen der „Krone“-Show mit Andi Herzog und Toni Polster stehen schon fest:

 Die Programme werden laufend adaptiert, neue Storys, adaptierte Arrangements, erweiterte Inhalte, nur eines ist und bleibt fix: Mit Andi Herzog und Toni Polster ist jeder Auftritt genial!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
17.04.2026 10:54
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
257.666 mal gelesen
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
99.348 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
92.990 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Oberösterreich
Angriff mit Schere und Spritze: Täter erschossen
881 mal kommentiert
Der Tatort in Linz
Innenpolitik
Regierung will schwerste ORF-Krise wohl aussitzen
881 mal kommentiert
Vor allem ÖVP und SPÖ stellen sich bei Fragen zum Stiftungsrat taub.
Gericht
Rückführung von afghanischer Familie gescheitert
877 mal kommentiert
Mutter aus Afghanistan und ihre Tochter (Symbolbild) stehen vor ungewisser Zukunft.
Mehr Fußball National
Krone Plus Logo
Vor Duell mit der „Ex“
Das sagt Shon Weissman zu möglicher WAC-Rückkehr
Mozart der Mausefalle
Genial! Fritz Strobl singt für Herzog und Polster
Gehirnerschütterung
Kapitänin Puntigam fehlt ÖFB-Elf gegen Deutschland
Rechnungshof:
Gravierende Fehler bei Bau des Donauparkstadions!
Laimer im „Krone“-Talk
„Von diesen Spielen träumte ich als kleiner Bub“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf