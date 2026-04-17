Genial! Fritz Strobl singt für Herzog und Polster

Der „Mozart der Mausefalle“ ist zurück! Tatsächlich, Olympiasieger und Kitzbühel-Rekordhalter griff am Mittwoch im Rahmen der kultigen Herzog-Polster-Show auf der Bühne kurzerhand zum Mikrofon und intonierte seine legendäre „Scheib‘n“ vom „Mozart der Mausefalle“ (siehe Video unten).
Da brandete plötzlich lautstarker Jubel auf, als Moderator Michael Fally niemand geringeren als „The Cat“ auf die Bühne bat. Ja, Allzeit-Ski-Held Fritz Strobl ließ sich den dritten Tour-Stop von der „Krone“-Show mit Andi Herzog und Toni Polster in Hallein nicht entgehen, nahm in der ersten Reihe Platz und fand sich im Rahmen einer Coca-Cola-Special-Challenge flugs auf der Bühne wieder. Und wie sehr er doch das Spiel mit dem Rampenlicht versteht! Tatsächlich griff „The Cat“, Abfahrtsolympiasieger 1998, zum Mikrofon und grub, begleitet von der Tour-Band um Pete Art, seinen Kult-Hit „Mozart der Mausefalle“ aus und schmetterte den Refrain in die Weite der Perner Insel. Ganz stark! Die Zuseher waren begeistert, sehen Sie hier:
Überhaupt war auch die dritte Auflage unserer Bühnenshow mit den beiden Kultkickern ein voller Erfolg: Wuchteln am Fließband, Top-Livemusik, Gewinnspiele, hisotirsches Video- und Foto-Material, begeisterte Zuschauer – und ganz viel Lust auf mehr.
Zwei weitere Tour-Stationen
Und diese können wir stillen – die nächsten Stationen der „Krone“-Show mit Andi Herzog und Toni Polster stehen schon fest:
Die Programme werden laufend adaptiert, neue Storys, adaptierte Arrangements, erweiterte Inhalte, nur eines ist und bleibt fix: Mit Andi Herzog und Toni Polster ist jeder Auftritt genial!
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