Libanon: Österreichs UN- Soldaten bangen um Brücke

Für die rund 170 österreichischen Blauhelme, die im Süden an der israelischen Grenze ihren Dienst versehen, verschärft sich damit die Situation. Vom wichtigen Norden sind sie allerdings noch nicht abgeschnitten, sagt Brigadier Herbert Sailer, zuständig für die operative Einsatzführung. „Laut unseren Informationen ist der Bereich der Brücke behelfsmäßig befahrbar, es gibt damit noch einen eingeschränkten Landweg nach Beirut“, so Sailer am Freitag zur „Krone“. Ende des Monats sei ein neuer Versorgungsflug geplant. „Wir beobachten die Situation natürlich laufend. Im Camp selbst sind Vorräte angelegt, die im Ernstfall mehrere Wochen ausreichen.“