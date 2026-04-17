Trump: Iran-Krieg „läuft wie am Schnürchen“

Nur ein Schritt zu waffenfähigem Uran

Nach Einschätzung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ist der Iran das einzige Land ohne eigene Atomwaffen, das Uran auf 60 Prozent anreichert. Von dort zur Anreicherung auf 90 Prozent, wie es zur Herstellung von Atomsprengköpfen nötig ist, ist es nur ein kleiner technischer Schritt. Zur Stromerzeugung mit Atomkraft ist eine Anreicherung auf weniger als vier Prozent ausreichend.