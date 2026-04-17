Hotels mit großem Herz für Freund auf vier Pfoten

Vom Hundepool bis zum Hundebett

Die Silbermedaille (13. Platz insgesamt) wurde dem Hotel Bergfrieden in Fiss überreicht. Ein kleiner Hundepool auf der Terrasse, ein eingezäunter Hundespielplatz in der Natur, eine Hundewaschstation sowie Hundebett und Napf, die bei der Anreise im Zimmer schon bereitstehen, bietet diese Unterkunft unter anderem an.