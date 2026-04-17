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Beste Häuser gekürt

Hotels mit großem Herz für Freund auf vier Pfoten

Tirol
17.04.2026 10:00
In Tirol landete das Hotel Magdalena auf Platz eins.
In Tirol landete das Hotel Magdalena auf Platz eins.(Bild: Hansi Trompka / Krone KREATIV)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Was tun mit dem besten Freund auf vier Pfoten, wenn man in den Urlaub fahren möchte? Wie wäre es damit, den Vierbeiner einfach mitzunehmen? In ein Hotel, in dem die Tiere willkommen sind.

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Auf hundefreundliche Hotels hat sich das Urlaubsportal hundehotel.info spezialisiert. Aus über 700 Betrieben in 13 europäischen Ländern wurden die Top 50 gekürt, heuer zum siebten Mal. Aus Tirol schafften es acht Unterkünfte auf die Bestenliste.

Gold geht an das Hotel Magdalena in Ried im Zillertal. Im Gesamtranking belegte der Betrieb, der unter anderem über einen Hundewaschsalon und eine neu gestaltete Gartenanlage samt Hundeschwimmteich verfügt, den zwölften Platz. Angeboten werden Programme wie „Waldbaden mit Hund“ oder „Yoga mit Hund“.

Vom Hundepool bis zum Hundebett
Die Silbermedaille (13. Platz insgesamt) wurde dem Hotel Bergfrieden in Fiss überreicht. Ein kleiner Hundepool auf der Terrasse, ein eingezäunter Hundespielplatz in der Natur, eine Hundewaschstation sowie Hundebett und Napf, die bei der Anreise im Zimmer schon bereitstehen, bietet diese Unterkunft unter anderem an.

Zu den topplatzierten Adressen für den Urlaub mit dem Vierbeiner zählt auch das Hundehotel Riederhof in Ried im Oberinntal, das auf dem dritten Platz (gesamt Rang 14) landete. Herzstück ist die eingezäunte Spielwiese mit Hundeteich und Agility-Platz.

Vollständig ist die Liste mit dem Alpenhotel Tyrol in Pertisau am Achensee (15), dem Hotel Johanna in Umhausen (30), dem Hotel Fliana in Ischgl (33), dem Bergresort Seefeld (42) und dem Inntalerhof in Mösern (45).

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