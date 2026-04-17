Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Horrortat in Hollywood

Teenager-Leiche im Tesla: US-Sänger D4vd verhaftet

Society International
17.04.2026 09:59
Sänger D4vd wurde verhaftet, nachdem im September die Leiche eines vermissten Teenagers in ...
Sänger D4vd wurde verhaftet, nachdem im September die Leiche eines vermissten Teenagers in seinem beschlagnahmten Tesla gefunden wurde.(Bild: APA/ KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schock-Fall um US-Sänger D4vd: Der 21-Jährige wurde jetzt festgenommen, nachdem die Leiche eines Teenager-Mädchens im Kofferraum seines Teslas gefunden worden war. Die Polizei spricht von einem dramatischen Durchbruch in einem Fall, der seit Monaten für Entsetzen sorgt.

0 Kommentare

Am 8. September 2025 machten Ermittler eine schockierende Entdeckung: Im Kofferraum eines beschlagnahmten Fahrzeugs, das auf den Musiker zugelassen war, fanden sie die sterblichen Überreste der 14-jährigen Celeste Rivas Hernandez – nur einen Tag nach ihrem 15. Geburtstag. Anwohner hatten zuvor wegen eines penetranten Geruchs Alarm geschlagen.

Nach Angaben der Polizei lag die Leiche bereits seit Wochen im Fahrzeug, das verlassen in den Hollywood Hills abgestellt war. Die genaue Todesursache ist bis heute unklar – die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Die Familie von Celeste Rivas Hernandez teilte dieses Foto auf Go Fund Me.
Die Familie von Celeste Rivas Hernandez teilte dieses Foto auf Go Fund Me.(Bild: www.gofundme.com/f/help-celeste-rivas-hernandez-family)

Festnahme ohne Kaution – schwere Vorwürfe im Raum
Wie das Los Angeles Police Department mitteilte, wurde der Sänger am 16. April festgenommen und sitzt derzeit ohne Möglichkeit auf Kaution in Haft. Die Staatsanwaltschaft prüft nun, ob Anklage erhoben wird.

Brisant: Ermittler werfen dem Künstler mangelnde Kooperation vor. Bereits seit Monaten stand er im Fokus einer Grand Jury. Offiziell heißt es, er könnte in den Tod der Jugendlichen verwickelt sein.

Anwälte weisen alles zurück
Die Verteidigung reagiert kämpferisch. In einem Statement betonen seine Anwälte, dass ihr Mandant „weder für den Tod verantwortlich noch ein Mörder“ sei. Es gebe bislang weder Anklage noch Beweise, die eine Schuld belegen.

D4vd erlangte mit den Singles Singles „Romantic Homicide“ und „Here with Me“ Bekanntheit.
D4vd erlangte mit den Singles Singles „Romantic Homicide“ und „Here with Me“ Bekanntheit.(Bild: AFP/MONICA SCHIPPER)

Karriere im Schatten eines Skandals
Für D4vd kommt der Fall zur Unzeit: Der junge Musiker galt als aufstrebender Star der US-Musikszene. Jetzt droht ihm der totale Absturz – während eine Familie um ihre Tochter trauert und die Öffentlichkeit auf Antworten wartet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
17.04.2026 09:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
257.666 mal gelesen
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
99.348 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
92.990 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Oberösterreich
Angriff mit Schere und Spritze: Täter erschossen
881 mal kommentiert
Der Tatort in Linz
Innenpolitik
Regierung will schwerste ORF-Krise wohl aussitzen
881 mal kommentiert
Vor allem ÖVP und SPÖ stellen sich bei Fragen zum Stiftungsrat taub.
Gericht
Rückführung von afghanischer Familie gescheitert
877 mal kommentiert
Mutter aus Afghanistan und ihre Tochter (Symbolbild) stehen vor ungewisser Zukunft.
Mehr Society International
Horrortat in Hollywood
Teenager-Leiche im Tesla: US-Sänger D4vd verhaftet
Fans in großer Sorge
Christina Applegate schon seit Ende März im Spital
„Bestmögliche Eltern“
Victoria Beckham brach Schweigen zu Brooklyn-Drama
Sie ist wieder da!
Sandra Bullock überrascht im Leder-BH & auf Insta!
Shannon Elizabeth
„American Pie“-Sexbombe heizt nun auf OnlyFans ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf