Teenager-Leiche im Tesla: US-Sänger D4vd verhaftet

Schock-Fall um US-Sänger D4vd: Der 21-Jährige wurde jetzt festgenommen, nachdem die Leiche eines Teenager-Mädchens im Kofferraum seines Teslas gefunden worden war. Die Polizei spricht von einem dramatischen Durchbruch in einem Fall, der seit Monaten für Entsetzen sorgt.
Am 8. September 2025 machten Ermittler eine schockierende Entdeckung: Im Kofferraum eines beschlagnahmten Fahrzeugs, das auf den Musiker zugelassen war, fanden sie die sterblichen Überreste der 14-jährigen Celeste Rivas Hernandez – nur einen Tag nach ihrem 15. Geburtstag. Anwohner hatten zuvor wegen eines penetranten Geruchs Alarm geschlagen.
Nach Angaben der Polizei lag die Leiche bereits seit Wochen im Fahrzeug, das verlassen in den Hollywood Hills abgestellt war. Die genaue Todesursache ist bis heute unklar – die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
Festnahme ohne Kaution – schwere Vorwürfe im Raum
Wie das Los Angeles Police Department mitteilte, wurde der Sänger am 16. April festgenommen und sitzt derzeit ohne Möglichkeit auf Kaution in Haft. Die Staatsanwaltschaft prüft nun, ob Anklage erhoben wird.
Brisant: Ermittler werfen dem Künstler mangelnde Kooperation vor. Bereits seit Monaten stand er im Fokus einer Grand Jury. Offiziell heißt es, er könnte in den Tod der Jugendlichen verwickelt sein.
Anwälte weisen alles zurück
Die Verteidigung reagiert kämpferisch. In einem Statement betonen seine Anwälte, dass ihr Mandant „weder für den Tod verantwortlich noch ein Mörder“ sei. Es gebe bislang weder Anklage noch Beweise, die eine Schuld belegen.
Karriere im Schatten eines Skandals
Für D4vd kommt der Fall zur Unzeit: Der junge Musiker galt als aufstrebender Star der US-Musikszene. Jetzt droht ihm der totale Absturz – während eine Familie um ihre Tochter trauert und die Öffentlichkeit auf Antworten wartet.
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