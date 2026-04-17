Bankräuber in Neapel nahmen mindestens 25 Geiseln

Sie brachen zahlreiche Schließfächer auf. Der Wert der Beute ist laut der Polizei noch unklar. Den Einsatzkräften gelang es gegen 13.30 Uhr, die Geiseln aus dem Gebäude zu führen. Sie wurden an Ort und Stelle medizinisch betreut, verletzt wurde bei dem Vorfall aber niemand. Lange Zeit blieb unklar, ob sich die Täter noch in der Bank befanden. Spezialkräfte stürmten das Gebäude schließlich gegen 17 Uhr und stellten fest, dass die Bankräuber bereits geflohen waren.