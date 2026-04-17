RBC Heritage: Solider Auftakt für Sepp Straka

Österreichs bester Golfer spielte am Donnerstag zum Auftakt des Signature-Events RBC Heritage eine blitzsaubere 66er-Runde (5 unter Par) und rangiert auf Platz zehn. Straka gelang unter anderem ein Eagle auf der zweiten Bahn und ließ vorerst Topleute wie US-Star Scottie Scheffler (20.) hinter sich.