RBC Heritage: Solider Auftakt für Sepp Straka

Sepp Straka ist gut ins mit 20 Millionen Dollar dotierte PGA-Turnier auf Hilton Head Island/South Carolina gestartet.
Österreichs bester Golfer spielte am Donnerstag zum Auftakt des Signature-Events RBC Heritage eine blitzsaubere 66er-Runde (5 unter Par) und rangiert auf Platz zehn. Straka gelang unter anderem ein Eagle auf der zweiten Bahn und ließ vorerst Topleute wie US-Star Scottie Scheffler (20.) hinter sich.
In Führung liegt der Schwede Ludvig Aberg mit 8 unter Par.
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