„Verhalten wird Verein dieser Größe nicht gerecht“

Raunzereien und Beschwerden würden sich mittlerweile durch die ganze Mannschaft ziehen, so Hamanns Beobachtung. „Güler hat ein super Spiel gemacht und zwei Tore erzielt, aber nach dem Schlusspfiff Rot gesehen. Spieler wie Bellingham oder Vini Junior sind in der Vergangenheit immer wieder mit ihrem Verhalten gegenüber den Schiedsrichtern aufgefallen. Es haben sich Dinge festgesetzt, die jetzt junge Spieler annehmen, und das ist für einen Verein verheerend, denn du brauchst eine Kultur, in der Disziplin und Respekt im Vordergrund stehen. Das ist bei Real in den vergangenen Jahren verloren gegangen“, wünscht sich der 52-Jährige, dass die „Königlichen“ aufhören, stets bei den anderen die Schuld zu suchen.