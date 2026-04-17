Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gehirnerschütterung

Kapitänin Puntigam fehlt ÖFB-Elf gegen Deutschland

Fußball International
17.04.2026 10:13
Sarah Puntigam fällt mit einer Gehirnerschütterung aus.
Sarah Puntigam fällt mit einer Gehirnerschütterung aus.(Bild: APA/HANS PUNZ)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam muss im zweiten WM-Qualifikationsduell mit Deutschland am Samstag (18.00 Uhr) in Ried auf Kapitänin Sarah Puntigam verzichten. Die ÖFB-Rekordspielerin fällt aufgrund einer am Dienstag beim 1:5 in Nürnberg erlittenen leichten Gehirnerschütterung aus.

0 Kommentare

ÖFB-Teamchef Alexander Schriebl nominierte die 22-jährige Tatjana Weiss von Bundesliga-Tabellenführer Austria nach, die schon am Donnerstagabend ins Teamcamp in Geinberg gestoßen ist.

„Der kurzfristige Ausfall von Sarah ist für uns sehr bitter, weil sie unserem Spiel stets Sicherheit und Ruhe gibt und mit ihrer Erfahrung gerade in solchen Partien unverzichtbar ist“, sagte Schriebl. Die ÖFB-Truppe ist nach drei von sechs Partien in der Gruppe A4 punktloses Schlusslicht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
17.04.2026 10:13
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
257.666 mal gelesen
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
99.348 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
92.990 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Oberösterreich
Angriff mit Schere und Spritze: Täter erschossen
881 mal kommentiert
Der Tatort in Linz
Innenpolitik
Regierung will schwerste ORF-Krise wohl aussitzen
881 mal kommentiert
Vor allem ÖVP und SPÖ stellen sich bei Fragen zum Stiftungsrat taub.
Gericht
Rückführung von afghanischer Familie gescheitert
877 mal kommentiert
Mutter aus Afghanistan und ihre Tochter (Symbolbild) stehen vor ungewisser Zukunft.
Mehr Fußball International
Gehirnerschütterung
Kapitänin Puntigam fehlt ÖFB-Elf gegen Deutschland
Hamann schimpft:
„Verhalten wird Verein dieser Größe nicht gerecht“
Platzverweis in CL-Hit
Reals Camavinga entschuldigt sich nach Roter Karte
Prominente Namen
Arbeloa-Aus besiegelt? Die Kandidaten bei Real
Union-Trainerin Eta:
„Habe da allgemein ein sehr großes Fragezeichen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf