Kapitänin Puntigam fehlt ÖFB-Elf gegen Deutschland

„Der kurzfristige Ausfall von Sarah ist für uns sehr bitter, weil sie unserem Spiel stets Sicherheit und Ruhe gibt und mit ihrer Erfahrung gerade in solchen Partien unverzichtbar ist“, sagte Schriebl. Die ÖFB-Truppe ist nach drei von sechs Partien in der Gruppe A4 punktloses Schlusslicht.