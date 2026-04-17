Prinz Harrys rührendes Treffen am Bondi Beach

Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle haben am australischen Bondi Beach mit Überlebenden des antisemitischen Schusswaffenangriffs vom vergangenen Dezember gesprochen.
Begleitet von Ersthelfern ging das Paar am Freitag zunächst barfuß über den Strand. Anschließend sprachen Harry und Meghan mit Vertretern der jüdischen Gemeinde.
Auf Fotos war zu sehen, wie das Paar mit Elon Zizerb redete, der bei der Attacke mehrfach angeschossen worden war.
Segeltour mit Pudel
Danach nahmen Harry und Meghan an einer Segeltour durch den Hafen teil und Harry ließ sich von einem Pudel das Gesicht ablecken.
Am 14. Dezember hatten Naveed Akram und sein Vater Sajid Akram während einer Zeremonie zum Chanukkafest am Bondi Beach in Sydney in die Menge geschossen. 15 Menschen wurden getötet, dutzende weitere wurden verletzt.
Die australischen Behörden stuften die Tat als antisemitischen Angriff ein. Sie gehen davon aus, dass die beiden Täter von der Ideologie der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) beeinflusst waren. Der 50-jährige Naveed Akram wurde von der Polizei erschossen.
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