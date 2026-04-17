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Machen Sie gern mit dem Partner gemeinsam Sport?

Intim
17.04.2026 10:24
Zusammen bewegen – oder zum Vergessen? Unterschiedliche Fitness-Level, verschiedene sportliche ...
Zusammen bewegen – oder zum Vergessen? Unterschiedliche Fitness-Level, verschiedene sportliche Interessen und Leistungsvorstellungen können zu Differenzen führen.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Dieses Thema teilt Paare: Jetzt im Frühling gehen es viele wieder an – den Sport bzw. mehr Bewegung. Und wir fragen uns: Trainieren Sie eigentlich gerne gemeinsam mit Ihrer Partnerin bzw. Ihrem Partner? Oder sind dabei Streit und Drama bereits vorprogrammiert?

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Egal, ob es Spaziergänge sind oder Joggen, Radeln oder Trainieren: Gemeinsam Sport zu treiben kann für viele Paare ein verbindendes Erlebnis sein. Man verbringt Zeit miteinander, teilt Erfolge und motiviert sich gegenseitig. Oder nicht?

Bei vielen Paaren können unterschiedliche Leistungsniveaus, Ehrgeiz und Erwartungen schnell zum Frust führen. Wie ist das bei Ihnen: Sind Fitness, Sport und Bewegung Themen, auf dem Sie mit Ihrer Partnerin bzw. Ihrem Partner auf einer Wellenlinie sind? 

Oder ist es vielmehr so, dass einer antreibt, der andere bremst, einer kritisiert, der andere gekränkt ist und das, was eigentlich als gemeinsame Aktivität gedacht war, nur in Diskussionen endet? 

Welche Tipps haben Sie für uns, damit gemeinsame Bewegung auch der Beziehung etwas bringt – und nicht etwa schadet? Schreiben Sie uns gerne, wie Sie das erleben und meistern – oder warum Sie Sport allein bevorzugen!

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  • In unserer Serie „Hand aufs Herz“ wollen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Platz für Ihre ganz persönlichen Erfahrungen in Sachen Liebe, Sex und Beziehungen geben.
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