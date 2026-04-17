Heidi Klum mit Sideboob-Blitzer bei Glamour-Gala

Heidi Klum weiß einfach, wie man für Furore sorgt! Am Donnerstagabend erschien die 52-Jährige bei der LACMA‘s Opening Gala in Los Angeles in einem Kleid, das nur wenig Raum für Fantasie ließ.
Ein Sideboob-Blitzer, ein tiefes Dekolleté und viel transparenter Stoff: Heidi Klum weiß, wie sie ihre Kurven perfekt in Szene setzt! Denn das schwarze, glitzernde Kleid, das sie für die Glamour-Gala in Los Angeles ausgewählt hatte, war nicht nur obenrum recht knapp bemessen, es bestach auch untenrum durch transparenten Stoff.
Klum zeigte viel Bein
Und als wäre das noch nicht genug, war der blickdickte Body, der gerade so das Nötigste bedeckte, an der Hüfte so hoch geschnitten, dass Heidis Beine endlos lang erschienen.
Den Hauch von Nichts kombinierte die Klum schließlich mit einer schwarzen Fake-Fur-Stola und schwarzen Mules mit Absatz.
Begleitet wurde Klum an diesem Abend übrigens nicht von Ehemann Tom Kaulitz, sondern von ihrem Sohn Henry Samuel. Der stand seiner Mama in Sachen Eleganz um nichts nach und machte in seinem schwarzen Anzug eine richtig gute Figur.
Longoria und Hilton funkelten im Blitzlichtgewitter
Heidi Klum war übrigens nicht der einzige Gast, der sich für den Gala-Abend ganz besonders herausgeputzt hatte. So strahlte Eva Longoria etwa in einem silbernen Glitzerkleid mit Fransen und Paris Hilton, die ein schwarzes Glitzerkleid trug, schmuste mit Ehemann Carter Reum.
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Zu den weiteren Gästen der LACMA‘s Opening Gala zählten unter anderem auch Tom Hanks und Rita Wilson, Sharon Stone oder „Full House“-Star Lori Loughlin mit Tochter Olivia Jade Giannulli.
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