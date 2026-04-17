Heidi Klum mit Sideboob-Blitzer bei Glamour-Gala

Ein Sideboob-Blitzer, ein tiefes Dekolleté und viel transparenter Stoff: Heidi Klum weiß, wie sie ihre Kurven perfekt in Szene setzt! Denn das schwarze, glitzernde Kleid, das sie für die Glamour-Gala in Los Angeles ausgewählt hatte, war nicht nur obenrum recht knapp bemessen, es bestach auch untenrum durch transparenten Stoff.