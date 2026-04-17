Bundespräsident wird mehr vertraut als Ministern

An Vertrauen zulegen konnten hingegen die beiden Parteichefinnen Leonore Gewessler (Grüne) und Beate Meinl-Reisinger (NEOS). Nicht ausgezahlt hat sich für Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig ihr Liebäugeln mit einer Kandidatur als niederösterreichische SPÖ-Chefin. Sie erzielte den diesmaligen Minus-Höchstwert. Allerdings gab nur jede dritte Person (33 Prozent) an, überhaupt eine Meinung zu ihr zu haben. Zu NEOS-Staatssekretär Josef Schellhorn hatten hingegen 73 Prozent etwas zu sagen.



Das sind die Ergebnisse im Detail: