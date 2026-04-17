Robert Palfrader: „Darf Krankenhaus verlassen“

Anfang April hat Robert Palfrader auf Facebook mitgeteilt, dass er sich aus gesundheitlichen Gründen eine kurze Auszeit nehme. Jetzt meldete sich der Schauspieler und Kabarettist zurück und bedankte sich für die lieben Genesungswünsche bei seinen Fans.
„Vorerst ein Dankeschön für die vielen, lieben Wünsche zur Genesung“, schrieb Palfrader in seiner Nachricht auf Facebook.
Palfrader dankte Krankenhaus-Teams
Nur, um sich dann auch bei den Teams des Landesklinikum Zwettl und des Donauspitals sowie des SMZ-Ost zu bedanken. „Es war beinahe ein Vergnügen, krank gewesen zu sein, so toll bin ich behandelt worden!“, meinte der Kabarettist mit einem Augenzwinkern.
Auf Facebook meldete sich Robert Palfrader nun mit dieser Nachricht bei seinen Fans:
Bittet Fans um Geduld
„Mir geht es jedenfalls wieder gut genug, dass ich das Krankenhaus verlassen darf“, gab Palfrader dann Entwarnung und bat seine Fans um einige Tage Geduld, „damit ich mitteilen kann, ab wann ich wieder voll einsatzfähig sein werde, wieder auf die Bühne gehen darf bzw. kann“.
Über die Hintergründe seines Krankenhausaufenthalts schwieg sich Palfrader zwar aus. Abschließend gab er seinen Fans aber noch einen guten Rat mit auf den Weg: „Passt auf euch auf, ich werde versuchen, das in Zukunft auch ein wenig besser zu machen.“
Termine abgesagt
Anfang April teilte Palfrader ebenfalls über Facebook mit, dass er sich eine gesundheitliche Auszeit nehmen müsse, weshalb er mehrere Termine „in nächster Zeit“ absagen müsse. Auf die genauen Hintergründe ging der Kabarettist damals nicht ein, versprach aber ein baldiges Update.
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