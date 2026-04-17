Robert Palfrader: „Darf Krankenhaus verlassen“



Bittet Fans um Geduld

„Mir geht es jedenfalls wieder gut genug, dass ich das Krankenhaus verlassen darf“, gab Palfrader dann Entwarnung und bat seine Fans um einige Tage Geduld, „damit ich mitteilen kann, ab wann ich wieder voll einsatzfähig sein werde, wieder auf die Bühne gehen darf bzw. kann“.